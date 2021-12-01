Polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı - Haberler
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Polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Polis ekiplerinin uygulaması Şoförler ile röportaj TOKAT - Tokat'ta da polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

ARDAHAN (AA) - Polis ekiplerinin uygulaması

Şoförler ile röportaj

TOKAT - Tokat'ta da polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Tokat-Sivas kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını denetledi.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

Polis ekipleri zorunlu kış lastiği uygulaması yaptı

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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