Kars Valisi Öksüz Sarıkamış'ta incelemelerde bulundu
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Kars Valisi Öksüz Sarıkamış'ta incelemelerde bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Öksüz Sarıkamış'ta incelemelerde bulundu
23.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:04

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binalarının yeniden yapılmasının planlandığı alanı inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, ilçede devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında da Koşal'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA

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