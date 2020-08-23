Kars Valisi Öksüz Sarıkamış'ta incelemelerde bulundu Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binalarının yeniden yapılmasının planlandığı alanı inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, ilçede devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında da Koşal'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA