Kars'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

Yarıyıl tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kars'a akın etti.

Başta Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere tur operatörleri aracılıyla Kars'a gelen vatandaş tarihi mekanları gezerek tatilin keyfini çıkarıyor. Kars Kalesi ve Kümbet Cami (12 Havariler Kilise) yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kars'a yurt içinden ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, Kümbet cami (12 Havariler Kilisesi)'ni ziyaret ediyor. Buradan Kars Kalesi'ne çıkan turistler, daha sonra Çıldır Gölü, Ani Ören yeri ve Sarıkamış'ı geziyor. - KARS