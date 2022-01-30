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Kars'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

Yarıyıl tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kars'a akın etti.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kars'a akın etti.

Başta Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere tur operatörleri aracılıyla Kars'a gelen vatandaş tarihi mekanları gezerek tatilin keyfini çıkarıyor. Kars Kalesi ve Kümbet Cami (12 Havariler Kilise) yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kars'a yurt içinden ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, Kümbet cami (12 Havariler Kilisesi)'ni ziyaret ediyor. Buradan Kars Kalesi'ne çıkan turistler, daha sonra Çıldır Gölü, Ani Ören yeri ve Sarıkamış'ı geziyor. - KARS

Kars'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

Kars'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

Kars'ta yarıyıl tatili yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğu Ekspresi, Kümbet, Cami, Kars, Yerel, Haber

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