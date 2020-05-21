Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tapu Kadastro Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenledi.

Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kutlandı
21.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:56

Tapu Kadastro Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenledi.

Kars Kadastro İl Müdürü Hüseyin İlhan, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalışanların da katıldığı törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından İlhan ve beraberindekiler daha sonra Kars Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret etti.

İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tapu teşkilatının 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulduğunu ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürdüğünü söyledi.

1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulduğunu ifade eden İlhan, "Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı kanunla belirlenmiştir." dedi.

İlhan, Kars'ta kadastro çalışmalarının yüzde 99 oranında tamamlandığını da belirterek, "Kars ili Merkez, Sarıkamış ve Arpaçay ilçe merkezlerinde kadastro güncelleme çalışmalarına başlanılmış olup yıl sonu itibariyle kadastro paftalarına sıhhat kazandırarak vatandaşlarımıza en kaliteli şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Müdürlüğümüzde tescile konu olmayan aplikasyon ve parseli yerinde gösterme gibi işlemlerde büyük bir talep olup, bu işlemleri en kısa sürede, vatandaş memnuniyetini en iyi şekilde karşılayacak şekilde yapmaktayız ve bu şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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