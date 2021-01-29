Kars'ta soğuk yüzünden erimeyen kar kamyonlara yüklenip yerleşim yeri dışına taşınıyor
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Kars'ta soğuk yüzünden erimeyen kar kamyonlara yüklenip yerleşim yeri dışına taşınıyor

29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:14
Kars'ta soğuk yüzünden erimeyen kar kamyonlara yüklenip yerleşim yeri dışına taşınıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmasında toplanan kar kütleleri, uzun süre erimedikleri için kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmasında toplanan kar kütleleri, uzun süre erimedikleri için kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen Kağızman'da cadde ve sokaklarda kar birikintisi oluştu.

Kağızman Belediyesi görevlileri, yağışın ardından ana arterlerin yanı sıra ara yollar ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Cadde ve sokaklarda iş makineleri ile kar temizliği yapan ekipler, buzlanmaya karşı da solüsyon kullanıyor.

Ekipler, çalışmaları sırasında toplanan karı ise soğuk hava yüzünden uzun süre erimedikleri için iş makineleri ile kamyonlara yükleyip kırsal kesimdeki uygun alanlara boşaltıyor.

Kağızman Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yağışın başlamasından hemen sonra kar temizliğine başlayan ekiplerimiz, gün içerisinde cadde ve sokaklarda kar küreme ve buzlanmaya karşı solüsyon çalışmaları yaparak yolları trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Toprağımıza bereket getiren bu yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sorunları hızlı ve planlı hareket ederek ortadan kaldırıyoruz. Böyle güzel ve bereketli kar yağışı yeter ki her zaman olsun, biz ekibimizle çalışmaya her zaman hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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