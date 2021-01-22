Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti
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Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti

22.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:44
Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti

KARS'ta polisler çocuklarla kardan adam yapıp, kızakla kaydı.

KARS'ta polisler çocuklarla kardan adam yapıp, kızakla kaydı. Karda futbol maçı yapan polis ve çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, kara kışın etkisini gösterdiği Kars'ta, çocukların yüreğini ısıttı. Mahallelere giden polisler çocuklarla kızak kayıp, kardan adam yaptı. Karla kaplı zeminde çocuklarla futbol maçı düzenleyen polis, daha sonra onlara hediyeler vererek eve gönderdi. Kendileri için güzel ve unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar ise polis abilerine teşekkür etti.


Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti
Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti
Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti
Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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