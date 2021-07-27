Kars'ta otomobilin çarptığı kadın 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kars'ta 20 gün önce yeğeniyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kars'ta 20 gün önce yeğeniyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
E.G. idaresindeki 34 LT 0646 plakalı otomobilin, 6 Temmuz'da, Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda kendisine çarpması nedeniyle ağır yaralı olarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Mukaddes Aktaş, 20 gündür yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Aktaş'ın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaza sonrası gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücü E.G. ise polislerce yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın geçmişi
Kentin Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda, 6 Temmuz'da yeğeni Mustafa Yağız Aktaş ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mukaddes Aktaş ve yeğenine, E.G'nin kullandığı 34 LT 0646 plakalı otomobil çarpmıştı.
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Yağız Aktaş tedavisi sonrası taburcu edilmiş, halası Mukaddes Aktaş ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik