Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
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Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi

Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
09.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:38

- Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında yağan kar çevreyi beyaza bürüdü.

- Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında yağan kar çevreyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'a kar yağdı. Yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.

Sarıkamış'ta yağan kar renkli görüntülerde ortaya çıkardı. Kar yağışı altında hayvanlarını otaran vatandaş ise kameralara yansıdı.

Sarıkamış'ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.

KRS-

09.05.2020

Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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