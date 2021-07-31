Kars'ta kuraklık yaban hayatını olumsuz etkiliyor
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Kars'ta kuraklık yaban hayatını olumsuz etkiliyor

Kars'ta kuraklık yaban hayatını olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesinin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta etkili olan kuraklık nedeniyle yaban hayatı zor günler geçiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta etkili olan kuraklık nedeniyle yaban hayatı zor günler geçiriyor.

Özellikle barınma ve üreme alanlarındaki göllerde, derelerde suların çekilmesi yaban kuşlarının farkı yerlere gitmesine sebep oluyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde angıtlar, yaban ördekleri gibi birçok kuş türü sulak alanlara göç ediyor. Kars'ta baraj suyunun altında kalan Çamçavuş köyü suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

Kurak yerlerden gelen sakarmeke, flamingo, balıkçıl, yeşilbaş ördekler baraj gölüne akın etti.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, mevsim itibarıyla ülke genelinde ciddi anlamda kuraklık yaşandığını söyledi.

Çoban, mevcut göllerde, sulak alanlarda, baraj göletlerinde ve hayvan içme suyu göletlerindeki su miktarında ciddi bir azalış olduğunu belirterek, "Bu azalış yaban hayatına büyük bir darbe vuruyor. Kuruyan sulak alanlarda, göllerde hayatını sürdüren yaban hayvanları daha üst rakımlara ya da farklı bölgelere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu da onların belki sonlarını getiriyor, bunu bilmiyoruz. Bunun yaşanmaması için mevcut sulak alanlarımızı, akarsularımızı korumamız ve onların değer yapılarına sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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