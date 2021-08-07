Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı
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Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı

Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı.

Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı. Toplantıda köylerde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda, İl Özel İdaresi yetkililerinin katılımıyla 2021 yılı KÖYDES yatırımlarının son durum genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda köylerde yapılan çalışmalar ele alındı. Yürütülen çalışmaların son durumları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda Vali Türker Öksüz, 2021 yılı inşaat sezonu sonuna kadar köylerde yürütülen çalışmaların tamamlanması talimatını verdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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