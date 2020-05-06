Kars'ta Kızılay'ın 'ramazan' mesaisi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kuramayan Türk Kızılayı Kars Şubesi, şeker fabrikası yemekhanesinde pişirilen yemekleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ve görevliler ile ihtiyaç sahibi ailelere ve kentteki yabancı uyruklulara dağıtıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kuramayan Türk Kızılayı Kars Şubesi, şeker fabrikası yemekhanesinde pişirilen yemekleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ve görevliler ile ihtiyaç sahibi ailelere ve kentteki yabancı uyruklulara dağıtıyor.

Türk Kızılayı Kars Şubesi'nde ramazanın başlamasıyla birlikte yoğun çalışma temposuna girildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar çadırı kuramayan Kızılay tarafından kentte şeker fabrikasının mutfağı kullanıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de aşçı desteği verdiği Kızılay'da mesai, sabah erken saatlerde başlıyor. Şube Başkanı Sıddık Demir, yönetim kurulu üyeleri ile yemek dağıtılacak aileleri ve adreslerini tek liste halinde hazırlıyor. Yönetim kurulunun günlük pişirilecek yemek çeşitleri belirlemesinden sonra görevlilerin getirdiği malzemelerle aşçılar, yemekleri hazırlıyor. Aşçılar, yemekleri bir an evvel pişirmek için yoğun çalışıyor. Aşçıların hazırladıkları yemekler, daha sonra Kars Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları'na teslim ediliyor. 5'erli Vefa Destek Grubu'nda görev yapan öğretmenler, iftara yakın saatlerde yemekleri teslim alarak yaşlılar, yalnız yaşayanlar, kronik hastalığı bulunan aileler ve görevleri başındaki kamu çalışanlarına ulaştırıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte maddi durumu iyi olmayanların ihtiyaçlarını gideren Kızılay, pişen yemekleri, servislerle mahallelerde dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, yüzlerini güldürüyor.

Kaynak: DHA