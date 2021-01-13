Kars'ta karla kaplı alandaki "Geleneksel At Yarışı" renkli görüntüler oluşturdu

Kars'ın Selim ilçesinde düzenlenen "Geleneksel At Yarışı" renkli görüntülere sahne oldu.

Benliahmet köyünde, Kağızman kara yolu kenarındaki Kesikköprü mevkisinde at yarışı düzenlendi.

Karla kaplı arazileri aşan sporcular, 7,5 kilometrelik parkuru köyde tamamladı.

Kıyasıya geçen yarışmada, biniciliğini İbrahim Yılmazel'in yaptığı "Umut Efe" adlı at birinci oldu. Ekin Akkurt'un atı ikinciliği, Yakup Cece'nin atı da üçüncülüğü kazandı.

Birinci atın sahibi Cengiz Bulut'a ödülleri takdim edildi. Bulut, daha sonra evinin önünde birinci gelen atı içi kurban kesti.

Jokey İbrahim Yılmazel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Atımız birinci oldu. İlk yarışımız, parkur biraz zordu, inşallah daha iyi parkurlarda yarışırız." dedi.

Benliahmet Muhtarı Rahmi Korkmaz da heyecanlı bir yarış olduğunu belirterek, "Atlarımız çok iyi yarıştı. Köyümüzde kurduğumuz Benliahmet Atlı Spor Kulübü ile bu geleneği devam ettireceğiz. Herkesi yarışmalarımıza bekleriz." diye konuştu.

Bulut ise ata sporunu yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik