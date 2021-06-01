Kars'ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı
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Kars'ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Kars'ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapatılan kafe ve restoranlar bu sabah yeniden kapılarını açtı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapatılan kafe ve restoranlar bu sabah yeniden kapılarını açtı.

Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi işletmecileri sabah erken saatlerde iş yerlerine gelerek dükkanlarını temizledi. Daha sonra dezenfekte ettikleri işletmelerinde uzun bir aranın ardından müşterilerini beklemeye başladı.

"Uzasaydı çok sıkıntı çekecektik"

Kars'ta kafe işleten Faruk Savaş, "Mutluyuz, esnafız sıkıntıdaydık. Uzasaydı daha çok sıkıntı çekecektik. İnşallah hayırlı olur. Tabi saatlerin biraz daha uzamasını istiyoruz. Gündüz herkes işinde gücünde şehrin potansiyeli belli" dedi.

Öte yandan, sabah erken saatlerde işyerlerine gelen işletme sahipleri, hazırlıklarını yaptıktan sonra müşterilerini beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 aydır kapalı olan restoran ve kafeler akşam saat 21.00'e kadar hizmet verecek. - KARS

Kars'ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Kars'ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Kars'ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Kars'ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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