Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedaviye alındı
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Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedaviye alındı

Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Selim ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kars'ın Selim ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçe kırsalında yaralı halde kerkenez kuşu bulan Akçakale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliğine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kerkenezi, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldı.

Kerkenez, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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