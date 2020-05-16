Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
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Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı

Vaka sayısının en az olduğu kentlerimizin başında gelen Kars'ta koronavirüsü yenen bir vatandaş, yakın çevresine yemek daveti verdi. Kentte 30 olan koronavirüs vaka sayısı, düzenlenen yemeğin ardından 146 kişi artarak 176'ya yükseldi.

Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
16.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:31

Kars, koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alırken, vaka sayısı son iki haftada 146 artarak 176'ya çıktı. Vaka sayısındaki artışın 2 hafta önce yapılan bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen bir kişinin boğa keserek yakınlarına yemek daveti vermesinin etkili olduğu bildirildi.

Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176'ya yükseldi. 2 bin 145 kişiye test uygulanan kentte bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. Hastalardan 56'sı evlerinde, 53'ü ise karantina yurdunda takip ediliyor.

VİRÜS VAKALARINDA EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN 9 İL ARASINDA

Kent merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin, vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtildi.

Kars'ın virüs vakalarında en çok artış gösteren 9 il arasına girmesini yorumlayan vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarında riayet edilmesini istedi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Vaka sayısının arttığı kentte tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu kentin dört bir yanında devriye atarak anonslarla konunun ciddiyetinin anlaşılması yönünde çalışma yapıyor. Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor.

KURALLARA HARFİYEN UYULMALI

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kars'ta artış gösteren vakalarla ilgili açıklama yaptı. Kars'ta bugüne kadar 176 vaka tespit edildiğini belirten Arslan ve Kılıç, 60 hastanın hastanede tedavi gördüğündü, yoğun bakımda ise hastanın olmadığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının artmasının vatandaşların alınan tedbirlere dikkat etmemesinden kaynaklandığını vurgulayan vekiller, vakaların yüzde 70'e yakınının büyükşehirlerden gelenlerin yakın çevresinde görüldüğünü ifade etti. İki vekil, alınan önlemlere harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.

Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
ZİYARETCİ: devlet hükümet elinden geleni yapiyor, devletimiz bu virusa milyarlarca lira harciyor, bu virus ekonomimize büyük bir yük getirdigi halde, insanlarin bu aymazligini anliyamiyorum, toplanti taziye her türlü toplanti yasaksa yasak arkadas uyacaksin, uymayanlara devlet baska tedbirler alsin, hepsini bir stadyumda toplayip saglik hizmetide vermesin, aymazlarin kimseye virus bulastirmaya hakki yok.
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BARIŞŞŞŞŞŞŞŞ: Yemek yemek çokmu önemliydi
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BİRİKEDİMİ7: zır cahil bunlar
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