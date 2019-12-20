Kars'ta "Habitat Otel 2. Sanat Çalıştayı" yapıldı

20.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:25

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 12 ressamın katılımıyla "Habitat Otel 2. Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hizmet veren Habitat Otel tarafından düzenlenen çalıştayda Türkiye'nin farklı üniversitelerden gelen 12 öğretim görevlisi ressam, Kars ve Sarıkamış'taki tarihi turistik alanlarda gördüklerini hayal güçlerini de kullanarak tuvale aktardı.

Ressamlar ayrıca dünyada savaşlarda ölenler için sembol sayılan gelincik çiçeğini bu yılın teması olarak işledi.

Organizasyonu düzenleyen Habitat Otel sahibi Gülsüm Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların Kars ve Sarıkamış'ta gördüklerini hayal gücü ile birleştirmesinden çok güzel eserler ortaya çıktığını belirtti.

Gemalmaz, bu seneki çalıştayın genel temasının gelincik çiçeği olduğunu belirterek, "Bu yıl içinde İngiltere'de fuara katılmıştık, bir baktım herkesin yakasında gelincik var. Sorduğumuzda 'savaşta ölenlerin anısına' deyince ben şöyle bir doğruldum ve Sarıkamış'ı buradaki gelincikleri düşündüm. Türkiye'de en güzel, en kırmızı ve en büyük gelinciklerin Sarıkamış'ta Çanakkale'de Gelibolu'da olduğunu ve Geliboluların kan çiçekleri dediğini öğrendim. Bu gelinciğe olan sevdamız bütün sanatçılarımıza öyküyü anlattıktan sonra kendi tasarladıkları içinde bir iz olarak yer aldı." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Özen de Kars ve Sarıkamış'ta güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Çok iyi insanlar tanıdık, çok iyi ürünler ortaya koyduk. Bunları sizlerle paylaşmak istedik bunun için buradayız." dedi.

Çalıştayın açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, Kaymakam Recep Koşal, İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Baran, kurum amirleri, turizm işletmecileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA