Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı - Haberler
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Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

İhlas Haber Ajansı, Işık Çapanoğlu - Güncel
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- Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı Kars'ta vatandaşlar soğuk havada kırdıkları buzun altından oltayla balık tuttular.

KARS (İHA) - - Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

KARS - Kars'ta vatandaşlar soğuk havada kırdıkları buzun altından oltayla balık tuttular.

Hava sıcaklığının eski 13 dereceyi gördüğü kentte amatör balıkçılar, soğuk ancak güneşli havayı değerlendirmek için balık tutmak için Mezra köyü altından geçen Kars Çayı'na geldiler.

Burada çayın ince tabaka buz tutun kısımlarını kıran balıkçılar, oltalarına bağladıkları ağı suya atarak balık tutmaya başladı.

Kısa sürede peş peşe balık avlayan balıkçılar, balık fiyatlarının pahalı olduğuna vurgu yaparak evlerinin balık ihtiyaçlarını balık tutarak karşıladıklarını belirttiler.

Amatör balıkçı Bülent Nebioğlu, "Malum balık fiyatları pahalı olduğu için bizde kendimize avlanmaya geldik. Bugünde nasibimiz çok iyi, herkese rastgele diyorum" dedi.

Öte yandan amatör balıkçılar soğuğa aldırış etmeden bir süre balık tuttular. Kısa sürede 10-15 tane balık tutan balıkçılar, daha sonra balıkları poşetlere koyarak evlerinin yolunu tuttular.

Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

Kars'ta eksi 13 derece soğukta balık avı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Güncel

Kars Çayı, Kars, Güncel, Haber

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