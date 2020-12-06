Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı
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Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı

06.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:44

Kars'ın Kağızman ilçesinde ekiplerce, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak hayvanlarına aç kalmamaları için mama dağıtıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ekiplerce, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak hayvanlarına aç kalmamaları için mama dağıtıldı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri, ilçede kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle de güçlük çeken sokak hayvanlarına, yoğun olarak bulundukları bölgelere giderek mama bıraktı.

İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ekrem Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında sokak köpeklerine düzenli olarak yem ve mama bırakılacağını söyledi.

Çalışmayı kaymakamlığın talimatıyla yaptıklarını dile getiren Efe, "Sokağa çıkma yasağı münasebetiyle sokakta aç kalan canlarımıza, belediyemizce hayvanlar için konulan yemek kaplarına mama bıraktık. Ayrıca yabani hayvanların geçiş güzergahlarına mama koyuyoruz ki hayvanlarımız aç kalarak mağdur olmasın, çünkü onlar da can taşıyor." dedi.

Efe, vatandaşlardan sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Bu zor günlerde aç kalan sokak hayvanlarımıza mama verilmesi çok güzel bir davranış. Ama her şeyi devletten beklememek gerek. Yemek atıklarımızı da kapının önüne koyduğumuzda sokak hayvanları onu yiyebilir."

Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı
Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı
Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı
Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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