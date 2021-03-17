Kars'ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Kars'ta da kontrollü normalleşme denetimleri sürüyor. Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu Başkanlığı'nda yapılan denetimlerde 337 ekip, bin 309 personel görev aldı.

Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Başkanlığı'nda korona virüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fuat Güney, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, STK temsilcileri, polis ve zabıta ekipleri, sağlık çalışanları, muhtarlar ve ilgili kurum çalışanları katıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu ve beraberindeki heyet, il genelindeki restoranlara, marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kapasiteleri denetleyen Doğu, firmaların kurallara uyup uymadığını da kontrol ederek, HES kodunu sorgulattı.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Doğu, "İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında Türkiye geneli hayatın her alanında denetimler, özellikle yeme-içme, toplu taşıma hizmeti veren araçlara yönelik denetimler ekiplerimiz marifetiyle yapılmaktadır. Biz de Kars'ta 337 ekip, bin 309 personelle gerek il merkezimizde gerek ilçe merkezimizde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Malumunuz 1 Mart'tan itibaren yeni normalleşme kapsamında bir sürece girdik, bu süreçte özellikle uzun zamandır kapalı kalan, daha doğrusu açık olup müşteri almayan yeme-içme yerleri, kafeler gibi yerlerin yeniden ilimizin sarı renkte olması hasebiyle rahatlıkla müşteri kabul edecek şekilde hizmet vermeye başladılar. Biz de bu yeni süreçle beraber özellikle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul edilmesi meselesi, iş yerlerine girerken bu kapasitenin belirtildiği şekilde, vatandaşımızın göreceği şekilde asılıp-asılmadığının kontrolü ve aynı zamanda bu tarz yeme-içme yerlerinden oturarak hizmet alan vatandaşlarımızın HES kodu sorgulamasının yapılıp-yapılmadığına yönelik denetimlerimizi icra ettik. Gün boyu da icra etmeye devam edeceğiz" dedi.

Doğu, "Bu salgını hep beraber, toplumun her kesimi ile müşterisinden hizmet veren işletme sahibine, dolmuşçusuna kadar temel esas olan maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak yeneceğiz. Verdiğimiz bu mücadeleden başarıyla çıkacağımızın inancındayım. Bu süreçte duyarlılık gösteren tüm Karslı hemşerilerime teşekkür ediyorum, bundan sonra da aynı hassasiyetle davranacaklarını istiyoruz, bekliyoruz ve temenni ediyoruz. Kars olarak iyi bir seviyedeyiz, bu seviyenin devam etmesi ve "sarı" rengimizin daha iyi bir seviye olan "mavi" renge dönmesi için kurallara harfiyen uymamız gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan kentte denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde yeme-içme mekanları ile maketler denetlendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı