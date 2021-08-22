Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Geçit köyünde muhtar G.E. ile köylülerden F.Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Büyüyüp kavgaya dönüşen olayda G.E'nin açtığı ateş sonucu F.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan köy sakinlerinden B.A. yaraladı.

Olay üzerine köylüler, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Köye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Akyaka İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen B.A. hayatını kaybetti.

Kafasından darbe alan muhtar G.E. ve bacağından yaralanan F.Ç. Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan