Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
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Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağacın tepesinde beslenen bir ayı görüntülendi.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağacın tepesinde beslenen bir ayı görüntülendi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi Karanlık Dere ormanlık alanında çalışan işçiler, yaklaşık 25 metre uzunluğundaki sarıçam ağacının tepesine çıkan ayıyı fark etti.

Ağaçtaki çam tomurcuklarını yedikten sonra aşağı inen ayı, işçilere ait at arabasının yanına gelerek yiyecek aradı.

İşçilerin bıraktığı yiyeceği de yiyen ayı, daha sonra ormanlık alanda kayboldu.

İşçilerden Uğur Vanlı, ilk defa ayıyı çamın tepesinde gördüğünü belirterek, "Ormanda gezerken bir kıpırdama hissettik, yukarı baktığımızda ağacın üstünde ayı olduğunu fark ettik. Daha önce yerde çok ayı gördük ama ağacın üstünde ilk defa bir ayıyla karşılaştık." dedi.

Bozayının bu anları AA muhabiri ve işçilerce görüntülendi.

Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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