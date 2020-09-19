Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
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Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
19.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:06

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bulanık köyünde 29 ağustosta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köydeki uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - İsmail Kaplan
İsmail Kaplan
AA Editörü
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