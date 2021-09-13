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Kars'ta besicilerin kış hazırlığı için yoğun mesaisi sürüyor

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel
Kars'ta besicilerin kış hazırlığı için yoğun mesaisi sürüyor

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli illeri arasında yer alan Kars'ta silajlık mısır hasadına başlayan köylülerin kış hazırlığı devam ediyor.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli illeri arasında yer alan Kars'ta silajlık mısır hasadına başlayan köylülerin kış hazırlığı devam ediyor.

Kışın uzun ve çetin geçtiği kentte uzun süre ahırlarda beslenen hayvanlar için köylerdeki besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için yaz boyu mera ve tarlalarından hasat ettiği arpa, buğday, ot ve samanı ahırlarının önünde stokluyor.

Arpa, buğday gibi ürünlerin hasadını bitirdikten sonra bu ay silajlık mısır hasadına başlayan besiciler, Akyaka, Arpaçay, Selim ilçelerinin yanı sıra il merkezine bağlı bazı köylerde silajlık mısır hasat ediyor.

Silajlık mısır ile hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak isteyen besiciler, sabahın erken saatlerinde traktörleriyle yola çıkarak geldikleri tarlalarda hasat yapıyor.

Besicilerden Levent Erdağı, AA muhabirine, kışa hazırlık yaptıklarını anlatarak, "Silajlık mısır hasadının mevsimi gelince çalışmalara başladık, hayvanların kış yiyeceğini stok ediyoruz. Besiciler sabahın erken saatlerinde Akyaka ilçesine traktörleriyle geliyor, saat 21.00'e kadar evlerine silaj taşıyor. Burada kışa çok az bir zaman kaldı, besiciler kışın hayvanlarına daha iyi bakabilmek için şimdilerde yoğun mesai harcıyor, çünkü inekler mayısın ilk haftasına kadar ahırlarda yem yiyecek." dedi.

Demirkent köyüne traktör ile silajlık mısır taşıyan Şahin Yıldırım ise bu aşamayı da bitirdiklerinde kışa hazır olduklarını anlatarak, "Mesaiye saat 05.00'de başlıyoruz, silajlık mısır almak isteyen köylülerimizle yola çıkıyoruz, hasat yapılan yelere gidip römorklarımızı doldurup eve gelip ahırların önünde ambalajlama işlemleri yapıyoruz." diye konuştu.

Besicilerin tarlalardaki mısır hasadı drone ile görüntülendi.

Kars'ta besicilerin kış hazırlığı için yoğun mesaisi sürüyor

Kars'ta besicilerin kış hazırlığı için yoğun mesaisi sürüyor

Kars'ta besicilerin kış hazırlığı için yoğun mesaisi sürüyor

Kars'ta besicilerin kış hazırlığı için yoğun mesaisi sürüyor

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri
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