Kars'ta 513 metrelik viyadüğün yapımında sona gelindi
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Kars'ta 513 metrelik viyadüğün yapımında sona gelindi

Kars'ta yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan Sarıkamış-Horasan Karayolunda bulunan 513 metre uzunluğundaki 'Karakurt Vidadüğü'nde sona gelindi.

Kars'ta 513 metrelik viyadüğün yapımında sona gelindi
08.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:08

Kars'ta yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanan Sarıkamış-Horasan Karayolunda bulunan 513 metre uzunluğundaki 'Karakurt Vidadüğü'nde sona gelindi.

Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan eski Sarıkamış- Horasan karayolunun yerine yapımına başlanan Sarıkamış-Horasan bölünmüş yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tarafından temeli atılan ve 513 metre uzunluğunda olan Karakurt Viyadüğü'nde sona gelinirken, viyadük ve bölünmüş yolun tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte sürücülerde rahat edecek. - KARS

Kaynak: İHA

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