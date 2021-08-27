Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı
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Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı Kars'ta, aralarında Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden birisi olan Çıldır Gölü'nün de yer aldığı göl ve gölete toplam 2 milyon pullu yavru sazan balığı bırakıldı.

Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı

KARS - Kars'ta, aralarında Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden birisi olan Çıldır Gölü'nün de yer aldığı göl ve gölete toplam 2 milyon pullu yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde üretilen sazan balığı yavrularından 500 bini Susuz Aygır Gölü'ne salındı.

Hayırlı ve bereketli bir iş için Aygır Gölü'nün kenarında olduklarını ifade eden Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Bakanlığımızın balıklandırma çalışmalarıyla ilgili ilimize de yaklaşık 2 milyona yakın bir sazan yavrusu tahsis edildi. 7 ayrı yere bunlardan en önemlisi Çıldır ardından Aygır Gölü ağırlıklı buralar olmak kaydıyla sazan yavrularını bıraktık. Kars'ta bir kaşarı, kazı, balı meşhur olan yerlerden birisi inşallah gelecekte de sazan balığı veya buranın halk deyimiyle sarıbalık dediğimiz balıkta kazla beraber damaklardaki yerini alır diye düşünüyorum. Şimdiden memleketimize, milletimize, Kars'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Katkılarından dolayı Bakanımıza, Su Ürünleri Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında göl ve göletlerin balıklandırılması amacıyla Kars'ta bulunan 7 göle 2 milyon sazan balığı yavrusu bırakılarak göller balıklandırıldı.

Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı
Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı
Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı
Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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Kars'ta 2 milyon sazan yavrusu göllere bırakıldı - Haberler
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