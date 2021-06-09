Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Yaşam

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediye ekiplerimizce vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar, "Alparslan Mahallesi, Atilla İlhan Sokakta" devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediye ekiplerimizce vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar, "Alparslan Mahallesi, Atilla İlhan Sokakta" devam ediyor.

İçişleri Bakanlığımızın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için, Belediye ekiplerimizce metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar şehrimizin birçok noktasında devam ediyor.

Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Seda Sayan Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:11:01. #1.14#

title