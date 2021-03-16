Kars, kar yağışıyla bembeyaz
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Kars, kar yağışıyla bembeyaz

16.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:01
Kars, kar yağışıyla bembeyaz

KARS, gece başlayan ve sabaha karşı etkisi artan kar yağışıyla beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı.

KARS, gece başlayan ve sabaha karşı etkisi artan kar yağışıyla beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı.

Mart ayının karlı geçtiği Kars'ta yağış, aralıklarla devam ediyor. Gece başlayan ve sabaha karşı etkisi artan kar yağışıyla kent, bembeyaz oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar yaklaştı. Sahiplendiği sokak köpeğini gezdiren Deniz Viranyalı, Kars'a karın yakıştığını söyledi. Kar yağışının kentin havasını da temizlediğini söyleyen Viranyalı, doğayı korumak gerektiğini vurguladı. Öte yandan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı. 


Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars, kar yağışıyla bembeyaz
Kars, kar yağışıyla bembeyaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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