Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
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Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor

04.12.2020 08:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:30
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde yaşayan ve bölgede, 'Cumhuriyet Dede' olarak bilinen Fuat Bulut (75), Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılan minyatür kağnı ve beşik yaparak çevresindekilere hediye ediyor.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde yaşayan ve bölgede, 'Cumhuriyet Dede' olarak bilinen Fuat Bulut (75), Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılan minyatür kağnı ve beşik yaparak çevresindekilere hediye ediyor. Bulut, buradaki amacının ülkenin kurtuluş yıllarında yaşanan zorlukları ve o dönemlerde kullanılan malzemeleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Bağ- Kur emeklisi evli ve 9 çocuk babası Fuat Bulut, büyük bir emekle yılda ortalama 100'er adet tahtadan yaptığı kağnı arabası ve beşiği tek bir kuruş bile almadan hediye ediyor. Bulut, torunları ve köyün çocuklarını etrafına toplayıp tarih anlatıyor. Çocuklar ise hem hediye aldıkları beşik ve kağnı arabalarıyla oynuyor hem de Bulut'un söyledikleriyle Türkiye tarihini öğreniyor. 3 yıl önce emekli olunca beşik ve kağnı arabası yapmaya daha fazla vakti olduğunu belirten Fuat Bulut, dünyada en güzel şeyin çocukları sevindirmek olduğunu söyledi. Yaptığı beşik ve kağnının önceden insanlar tarafından çok kullanıldığını, modern hayatla birlikte bunların da unutulduğunu vurgulayan Bulut şunları söyledi: "Eskiyi günümüze taşımak için bu beşikleri ve arabayı yapıp gelecek neslimiz olan çocuklara hediye ediyorum. Onların mutluluğu bana yetiyor. Beşikleri aynı zamanda renkli kalemlerle süsleyip kulağa küpe yazılar yazıyorum. Kağnı arabaları da bölgemizde çok eskiden yaygın yük taşımak ve tarla işlerinde kullanılıyordu. Hatta Kurtuluş Savaşı'nda bile biz bu kağnılardan çok yararlandık. Kağnı arabalarıyla kurtuluş savaşında askerlerimize mermi, mühimmat taşındı. Nene Hatunlar, Şerife analar, Anadolu kadınları kağnı arabalarıyla askerlerimize yiyecek de taşıyıp bebeklerini de bu arabalarda emzirip, uyuturlardı. Şimdi ise bunlardan eser kalmadı. Beşikle birlikte kağnı arabalarını yapıp eşe dosta, misafire hediye ediyorum. 2020 yılı içinde 76 kağnı arabası, 120 beşik yaptım. Geçmişimizi unutmamak için bunları gönülden yapıyorum. 'Nereden geldik nereye gidiyoruz'u gelecek neslimiz bilsin ve unutmasın."


Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor
Kars'ın 'Cumhuriyet dedesi' minyatür kağnı ve beşik yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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