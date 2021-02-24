Kars'ın asırlık abide yapılarını minyatüre dönüştürdü

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Heykeltraş ve biblo sanatçısı Metin Doğrukartal, "Minyatür Kars" projesi kapsamında kentin tarihi abidelerinin minyatürlerini yaparak turizme kazandırmaya çalışıyor.

Çobanlık yaptığı dönemlerde yumuşak taşlardan ürettiği biblolarla tanınan 55 yaşındaki Metin Doğrukartal, Kars'taki tarihi eserlerin minyatürlerini yapmaya başladı.

Kars Belediye bünyesinde kurulan atölyede uzun süredir çalışmalar yapan Doğrukartal, bu kez "Minyatür Kars" projesi için kolları sıvadı.

Turizme kazandırmayı hedefliyor

Bu kapsamda kentin kale, cami ve kümbet gibi asırlık yapılarının 1-2 metre boyundaki minyatürlerini taştan yapmaya başlayan Doğrukartal, bittiğinde sergilenecek çalışmasını kentin turizmine kazandırmak istiyor.

Heykeltraş Metin Doğrukartal, AA muhabirine, çobanlık yaptığı dönemde taşları işlediğini ve daha sonra belediyede işe alındığını söyledi.

Kibrit çöpünü, taşları sanata dönüştürdüğünü ifade eden Doğrukartal, "Kars tarihi bir yer ve açık bir müze gibi. İlimiz tarihi bakımından ender illerden bir tanesi. Kars'ta tarihi eserler çok olduğundan dolayı, biz de turizme katkı olması için hem de örnek teşkil etmesi amacıyla Minyatür Kars Projesi'ne başladık." dedi.

Doğrukartal, minyatür şehir örneklerinin bazı ilerde yapıldığına işaret ederek, çalışmasındaki eserleri 1-2 metre boyunda yapıp turizme kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Orijinal olması için taştan yapıyoruz"

Vali Türker Öksüz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin'den bu konuda büyük destek aldığını aktaran Doğrukartal, şöyle konuştu:

"Taştan yapılan eserler daha orijinal oluyor o nedenle biz de taştan yapıyoruz. Birkaç denemeyi yaptık, başarılı oldu. Şimdi Kümbet Camisini yapıyoruz, daha önce bazı eserleri Kars Valiliği ve bazı kurumlara yapmıştık. Ani Ören Yeri'nin surlarını yapmıştık. İnşallah yakın zamanda bu projeyi tamamlarız. Kars'ta çok fazla tarihi yapı var. Ömrümüz bu eserleri yapmaya yetmez, inşallah yetiştirdiğim arkadaşlarım var onlar devamını getirir. Bu projeyi yapmak turizme kazandırmak büyük bir şereftir. Ömür boyunca yaptığımız bir eseri gelip izleyebiliriz, benim için gurur verici bir olay."

Doğrukartal, eserleri turistlerin beğenisine sunarak kentin turizmine kazandıracaklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik