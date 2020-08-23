Kars İl Özel İdaresi'ne 3 yeni araç alındı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği araç filosu 3 yeni araç daha kattı.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği araç filosu 3 yeni araç daha kattı. Yeni alınan kepçe, silindir ve cenaze aracıyla 146 aracı olan Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin araç sayısı 149'a çıktı.

İl Özel İdaresine yeni alınan araçlar için İl Özel İdaresi bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Kars Valisi Türker Öksüz,AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan,Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Zafer Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Tekcan ve Osman Cengiz ile yetkililer katıldı.

Törende konuşan Vali Türker Öksüz, "Bu makine parklarını tabi daha da geliştirerek amacımız köyde yaşayan, Özel İdarenin sorumluluk alanında olan hem yolların kalitesini yükseltmek hem de altyapı çalışmalarını daha da yükseğe taşımak. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur, Allah kaza, bela vermesin. Bu araçlarla inşallah özellikle köylü vatandaşımızın hayatını daha da kolaylaştıracağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne yeni alınan üç aracın anahtarları ise şoförlerine teslim edildi.

Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Özel İdare Genel Sekreterliği'ne yeni alınarak hizmet vermeye başlayan "parke taşı kırma ve beton kırma test cihazı"nı inceleyerek yetkililerden brifing aldı. - KARS

Kaynak: İHA