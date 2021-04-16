Kars Belediyesi açtığı kurslarla vatandaşların ekmek kapısı oldu
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Kars Belediyesi açtığı kurslarla vatandaşların ekmek kapısı oldu

Kars Belediyesi açtığı kurslarla vatandaşların ekmek kapısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Belediyesi bünyesinde açılan 8 kursta 228 kursiyer hem para kazanıyor, hem de meslek sahibi oluyor.

Kars Belediyesi bünyesinde açılan 8 kursta 228 kursiyer hem para kazanıyor, hem de meslek sahibi oluyor.

Kars Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce ortaklaşa hayata geçirilen Halı Dokuma, Folklorik Bebek Yapımı (Kafkas Bebek), Doğal Taş İşlemeciliği, Bağlama Eğitimi, Keman Eğitimi, Gitar Eğitimi, Çocuklar için Resim Sanatı Eğitimi, Uygulamalı Tiyatro kursu olmak üzere toplam 8 kursta 228 kursiyer görev alıyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kursları ziyaret ederek bir süre kurslar hakkında bilgi aldı.

Eski Belediye hizmet binasında Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde açılan "Halı Dokuma Kursu"nu ziyaret eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz burada gazetecilere yaptıüı açıklamada, "Bugün belediyemiz bünyesinde açılan el sanatları kurslarını gezdik. Kursiyerlerimi burada çok güzel ürünler meydana getiriyorlar. 8 tane kursumuz şuan devam ediyor ve 228 tane kursiyerimiz var. Şuanda halı kursundayız 18 kursiyerimiz özellikle Kafkas halısını canlandırmaya çalışıyor amacımız bu kültürel zenginliğimizi unutulmadan gelecek nesillere aktarmak. Burada kadınlarımız el emeği göz nuru eserler meydana getiriyorlar. Kafkas halısı bizim geleneksel kültürel değerlerimizden birisi, unutulmasını istemiyoruz, onun için burada bu kursun belediyemiz bünyesinde açtık ve kursiyerlerimizin inşallah burada kalıcılığı halı dokumayı daha da geliştirecekler. Onlarda kendinden sonra geleceklere öğretecekler ve biz bu sanatı, bu güzel zenginliği kurumuş olacağız ve gelecek nesillere de aktarmış olacağız" dedi.

Öksüz, "Kurslarımız devam edecek. Şuan da Doğal Taş İşlemeciliği, Saz Kursu ve Keman Kurslarımız da devam edecek. İleride tiyatro kurslarımız var. Çocuk oyun tiyatro kurslarımızı da buna ilave edeceğiz. Böylelikle şehrimizde insanlarımızı nitelikli hale getirmek istiyoruz. Burada hocalarımız kursiyerlerimize bir gayret kursu veriyor ve onlarla yakından ilgileniyorlar. Böylelikle kurslarımızın şehrimizde bir hareket doğuracağına, kadınlarımızın özellikle bura da üretici hale gelme yönünden önemli katkılar vereceğine inanıyorum. Onlara kurs süresi içerisinde başarılar diliyorum. İnşallah güzel eserler meydana getirecekler" şeklinde konuştu.

Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra kursları ziyaret ederek, kurslar hakkında bilgi aldı. - KARS

Kars Belediyesi açtığı kurslarla vatandaşların ekmek kapısı oldu
Kars Belediyesi açtığı kurslarla vatandaşların ekmek kapısı oldu
Kars Belediyesi açtığı kurslarla vatandaşların ekmek kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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