KARS Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı'nda mescit bulundu
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KARS Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı'nda mescit bulundu

Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı'nda mescit bulunduORTA Çağ'ın önemli şehirlerinden Kars'ta bulunan Ani'de, 6 Temmuz'da başlayan ve 10 Eylül'e kadar devam edecek olan 2'inci dönem kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı'nda mescit kalıntısı ortaya çıkarıldı.

10.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:41

Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı'nda mescit bulundu

ORTA Çağ'ın önemli şehirlerinden Kars'ta bulunan Ani'de, 6 Temmuz'da başlayan ve 10 Eylül'e kadar devam edecek olan 2'inci dönem kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı'nda mescit kalıntısı ortaya çıkarıldı. 9 üniversiteden 42 kişilik ekibin görev aldığı kazıda seramik parçaları ile sikke bulundu.

Türkiye- Ermenistan sınırındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde, 2020 dönemi kazı çalışmalarına Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Muhammet Arslan'ın bilimsel danışmanlığında başlandı. Sanat tarihçiler başta olmak üzere çok sayıda arkeolog, mimar ve antropologun görev aldığı kazı çalışmaları; çevre düzenlemesi ve temizlik olarak 3 etaba ayrıldı. Özellikle kentin temizliği ile çevre düzeni için çaba sarf edilen kazıda Orta Çağ'da bölgede yaşamış bazı medeniyetler ile Selçuklu Dönemi'ne ait seramik parçaları ve sikkeler bulundu.

Kafkas Üniversitesi Sanat tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Muhammet Aslan 'SERKA'nın finansman desteği ve Kafkas Üniversitesi ile ortaklaşa 6 Temmuz 2020 itibariyle kazı çalışmaları başladı. 2. Dönemine başladığımız kazı çalışmalarında 10 Eylül tarihine kadar devam edecek. Başta Kars Kafkas Üniversitesi olmak üzere Atatürk Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde katılan 9 bilim adamı, 11 öğrenci ve 22 işçi olmak üzere toplamda 42 kişilik bir ekiple çalışmalarımıza devam etmekteyizö dedi.

Bu yıl ki çalışmaların 5 ayrı alanda devam ettiğini ifade eden Aslan, 'Bunların dördü Ani şehrinde arazi ve kazı çalışması olarak devam ediyor. Bir ekibimizde kazı evinize seramikler ve günlük buluntular üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Şehirdeki kazı çalışmalarımızda ise birinci ekibimiz Selçuklu hamamda çalışmalarını yürütmekte, diğer ekibimizden birisi Selçuklu Çarşısı'nda ve diğerleri de konutlarda devam etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün ortaklaşa imzaladığı protokol ile de Ebul Menuçehr Caminin restore edilmesi kararlaştırıldı. Bir ekibimizde bu camiyi restorasyona hazırlamak üzere kazı çalışmalarını sürdürmektedirö diye konuştu.

Kazı çalışmaları sırasında sırlı ve sırsız seramik parçaları, süslemeli, motifli seramiklerin de mevcut olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

"Ayrıca Bagratlı, Selçuklu ve İslami döneme ait sikkelerde bulunmaktadır. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğünüz bir meslek mescit kalıntısı da ortaya çıkardık. Tabii kalıntı halinde beden duvarları ve mihrabının bir kısmı sağlam olarak gün yüzüne çıkarmış olduk. Çalışmalarımızı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ruhsatı ve finansmanı ile sürdürmekteyiz. Tabi bunun yanında Serhat Kalkınma Ajansı da çalışmalarınıza çok büyük bir ölçüde proje desteği sunmaktadır. Çalışmalarımız 10 Eylül tarihine kadar devam ettirecektir."

KARS Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı'nda mescit bulundu

Kaynak: DHA

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