Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
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Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor

18.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:01
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte Kars'a geri dönen leylekler, kar yağışı ve rüzgarın dağıttığı yuvalarını yenilemeye başladı.

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte Kars'a geri dönen leylekler, kar yağışı ve rüzgarın dağıttığı yuvalarını yenilemeye başladı. 

Her yıl baharla birlikte Kars ve çevresini mesken tutan leylekler, havaların soğumasıyla birlikte göç ettikleri sıcak bölgelerden geri dönmeye başladı. Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyündeki elektrik direkleri üzerlerindeki yuvalarına yerleşen leylekler, bir taraftan da kar yağışı ve rüzgarın bozduğu bölümleri onarıyor. İçerisini temizledikleri yuvalarındaki çalı çırpıyı uzun gagalarıyla temizleyen leylekler, araziden topladıkları dalları da büyük bir dikkatle taşıdı. Gelinalan köyü sakinleri, leyleklerin yuvalarını onarmasını büyük bir dikkatle izledi. 

    

Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor
Kars'a dönen leylekler, yuvalarını yeniliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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