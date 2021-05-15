Karpuz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Karpuz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Karpuz alerjisi, karpuz yenildiğinde meydana gelen rahatsızlıktır.

Karpuz alerjisi, karpuz yenildiğinde meydana gelen rahatsızlıktır.

Karpuz Alerjisi Nedir?

Herkeste görülmeyen bir alerji çeşidi olan karpuz alerjisi, bir besin alerjisi olarak kabul edilir. Yaz aylarında ortaya çıkan karpuzlar birçok kişide yan etkiler meydana getirir. Karpuza alerjisi olan kişiler bazı belirtiler göstererek kötü bir süreç geçirir.

Karpuz alerjisi kişilerin vücudunda bazı etkiler oluşturan ve insanları rahatsız eden alerji çeşididir. Belirtileri her alerji çeşidindeki belirtilerle aynıdır. Karpuz alerjisi çocukluk döneminde veya yetişkinlik döneminde otaya çıkabilir. Çocukluk döneminde karpuz alerjisi olmayan kişilerin, yetişkin zamanlarda alerjisi olduğu görülmüştür.

Karpuz Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Karpuz alerjisi her insanda olabilen bir alerji çeşididir. Gıda alerjisi olması nedeniyle genellikle karpuz tüketimi sonrasında ortaya çıkar. Karpuz alerjisinin herhangi bir nedeni yoktur. Herkeste görülebilen ve etkileri aynı olan bir alerji türüdür. Karpuzun içeriğinde bulunan ana bileşenler bazı insanların rahatsız olmasına neden olur.

Karpuz alerjisi bazen çocukluk bazen de yetişkin dönemlerde görülür. Bu alerji türünün insanları olumsuz olarak etkilediği görülmüştür. Belirtileri çok net ve açıktır. Karpuz tüketimden sonra vücut alerji belirtileri göstermeye başlar ve kişinin bu nedenle yaşam kalitesi oldukça düşer.

Karpuz Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Karpuz Alerjisi Belirtileri

Karpuz alerjisi genellikle tüketimden sonra ortaya çıkar. Karpuz alerjisi tanısı konulabilmesi için öncelikle alerji testi yapılması gerekir. Alerji testleriyle birlikte kişilerin karpuza karşı alerjisi olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Herkes yaşanacak bu belirtilerle neye karşı alerjisi olduğunu tespit edemeyebilir. Özellikle karpuz gibi bir gıdanın alerjiye yol açtığını birçok insan bilmiyor.

Karpuzun tüketilmesiyle birlikte birçok insanda görülebiliyor. Karpuz alerjisinin belli başlı belirtileri vardır. Bu belirtiler herkeste farklı şekilde görülebilir. Karpuz alerjisinin belirtileri pek çok kişi tarafından araştırılan bir konudur. Karpuza alerjisi olan bir kişinin gösterdiği belirtiler şu şekildedir;

Dilin şişmesi

Tansiyon düşmesi

Yüzün şişkinliği

Vertigo

Karın ağrıları ve bulantı

Boğazların şişkinliği

Nefes alma sorunu

Nefes darlığı

Karpuz alerjisine Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Karpuza alerjisi olan kişiler karpuz tükettiklerinde hızlı bir şekilde belirtileri göstermeye başlar. Bu durumda sağlık kuruluşlarına gidilmesi tavsiye edilir. Karpuza alerjisi olan kişilerin bazı gıdalara da alerjisi olabilir. Genellikle karpuza alerjisi olan kişiler şu yiyeceklere de alerjisi oluyor;

Şeker kavunu

Salatalık

Kabak

Muz

Kivi

Avokado

Karpuza karşı alerjisi olan kişiler alerji ilaçları kullanabilir. Tabi ki bu ilaçlar doktor gözetiminde kullanılır. Alerjilerin kalıcı bir çözümü yoktur. Alerji durumunun etkilerini önlemek için krem veya ağızdan alınan ilaçlar kullanılır. Herkese etki eden ilaç türleri farklılık gösterebilir ve tedavi sırasında değiştirilebilir.

Karpuz Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Her alerjide olduğu gibi karpuz alerjisinde de ilaç tedavileri uygulanır. Karpuz tüketimi sonrasında yaşanan belirtiler bu ilaçlarla azaltılır veya giderilir. Karpuza alerjisi olan kişiler karpuz tüketmekten kaçınmalıdır. En iyi tedavi alerji olunan gıdalardan uzak durmaktır. Her insanın bilmediği birçok alerjisi bulunur. Bu alerjilerin daha kötü sonuçlara yol açmaması için alerji testlerinin yapılması gerekir. Bazı alerjiler çocukluk zamanında olmasa da, yetişkinlik zamanında ortaya çıkarak kendini gösterir.

Kaynak: Hürriyet