Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

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Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı Tokat'ta trafik kazasında karnındaki bebeği ile hayatını kaybeden anne ile 8 yaşındaki çocuğun yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

TOKAT - Tokat'ta trafik kazasında karnındaki bebeği ile hayatını kaybeden anne ile 8 yaşındaki çocuğun yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Niksar kara yolu Kızılköy üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kazada karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybeden Esra Polat ile Taha Niyazi Yaşar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı olayı duyarak hastaneye akın eden cenaze yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan genç kadın ile çocuğun yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Tokat Belediyesi cenaze aracı ile Erbaa ilçesine gönderildi.

Doğuma iki hafta hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden Esra Polat'ın Erbaa ilçesinden eniştesinin kullandığı otomobille Tokat Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisine doğum için gün almaya geldiği öğrenildi. İlk çocuğuna hamile olan genç kadının doğumuna iki hafta kaldığı kaydedildi.

Kaza; Ferdi Y. yönetimindeki 60 ABD 205 plakalı Opel marka otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile araçtan şarampole savrulan Esra Polat olay yerinde, Taha Niyazi Yaşar ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Neşe Y. (27), Arife Y. ve Eren Y. ambulansla sevk edildikleri Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Trafik kazasında karnındaki bebeği ile ölen genç kadının yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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