KARMA YEM DAĞITIMI SARAY İLÇESİ YUVALI MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, artan maliyetler karşısında hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla başlattığı Karma Yem Dağıtımı Projesinin 2. Etabı Saray İlçesi'nin Yuvalı Mahallesinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, artan maliyetler karşısında hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla başlattığı Karma Yem Dağıtımı Projesinin 2. Etabı Saray İlçesi'nin Yuvalı Mahallesinde gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden bu yana tarım ve hayvancılık alanında önemli projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mera Islahı Projesinin ardından Karma Yem Projesiyle üreticilere destek olmaya devam ediyor.

İlçe Süt Üreticileri Birlikleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile iş birliği çerçevesinde Malkara ilçesine bağlı Pirinççeşme Mahallesi'nde başlatılan projenin 2. Etabı Saray İlçesi Yuvalı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Saray İlçesi Yuvalı mahallesinde 6 hayvan yetiştiricisine 31. 950 kg süt yemi teslim edildi. Yem dağıtımı kapsamında Saray ilçesinde 29 hayvan yetiştiricisine toplamda 74. 950 kg süt yemi dağıtılmış olacak. Proje kapsamında Ağustos ayı içerisinde de il genelinde toplam 163 bin 50 kilogram yem dağıtımı gerçekleştirilecek.

Yem dağıtım programında bir konuşma yapan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, "Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi olarak bu zor günlerde üreticilerimize destek olma çabası içerisindeyiz. Bu önemli proje ile üreticilerimizin yanında olan Büyükşehir Belediyemize ve Başkan Albayrak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yuvalı Mahallesi Muhtarı Ali Malkoç ise, karma yem desteğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Albayrak'a teşekkür etti.

Başkan Albayrak: "Hayvan Üreticilerimizin Destekçisiyiz"

Tarım ve hayvancılığın bölge için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kuruluşumuzdan bu yana tarım ve hayvancılığın her zaman destekçisi olduk. Bu desteğimiz de aratarak devam edecek. Saray ilçemiz hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip. Bu nedenle projenin 2. Etabında Saray Yuvalı Mahallesindeyiz. Çok önemli gördüğümüz projemizin ilk ayağında ilimiz genelinde bulunan 325 bin dönüm meramızın 113 bin dönümünü ıslah ettik. Bu çalışmamızda da güzel sonuçlar elde ettik. Mera ıslah çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bugün Yuvalı mahallemizde 6 hayvan yetiştiricimize 31. 950 kg süt yemini teslim ettik. Yem dağıtımı kapsamında Saray ilçesinde 29 hayvan yetiştiricisine toplamda 74. 950 kg süt yemi dağıtmış olacağız. Ağustos ayı içerisinde ilimiz genelinde hayvan üreticilerimize 163 bin 50 kilogram süt yemi dağıtımı yapacağız. Mümkün olduğunca daha fazla üreticimizin bu destekten yararlandırılmasını planlanladık. Bu doğrultuda bölgemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Projemizin tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da bir konuşma yaparak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin karma yem dağıtım projesinin hayvan üreticilerine destek anlamında önemli olduğunu, bu desteklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Projenin hayırlı olmasını dilerken, başta Başkan Albayrak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yuvalı Mahallesindeki hayvan üreticilerine süt yemi dağıtımı protokol üyelerince gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Başkan Kadir Albayrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve Dr. İlhami Özcan Aygun, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, Saray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fikret Özer, hayvan yetiştiricileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Habermetre