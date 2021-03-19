Karlıovalı öğrenciler engellilere umut olmak için 10 bin mavi kapak topladı
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Karlıovalı öğrenciler engellilere umut olmak için 10 bin mavi kapak topladı

19.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:35
Karlıovalı öğrenciler engellilere umut olmak için 10 bin mavi kapak topladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından engellilere umut ışığı olmak için 10 bin mavi kapak toplandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından engellilere umut ışığı olmak için 10 bin mavi kapak toplandı.

Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu öğrencileri Fen Bilimleri Öğretmeni Sevda Kozan öncülüğünde engellilere tekerlekli sandalye alınması için mavi kapak kampanyası başlattı.

Öğrencilerin kısa süre topladıkları 10 bin mavi kapak öğretmenleri tarafından Dünya Engelliler Derneğine teslim edilecek.

Fen Bilimleri Öğretmeni Sevda Kozan, yaptığı açıklamada, topluma hizmet kapsamında öğrencileriyle çalışma başlattıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle çevreye daha fazla nasıl yararlı olabiliriz diye düşündük ve bunun sonucunda mavi kapak kampanyasına karar verdik. Mavi kapaklarla hem geri dönüşüm sağlanacak, hem de engelli bir vatandaşımıza yardımcı olunacak. Bu sebepten ötürü özverili çalışan öğrencilerime teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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