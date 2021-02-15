Karlıova'da 95 kuzunun yanlış ilaç nedeniyle telef olduğu iddiası

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Kargapazarı köyünde bir besiciye ait 95 kuzunun yanlış ilaç nedeniyle telef olduğu iddia edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Kargapazarı köyünde bir besiciye ait 95 kuzunun yanlış ilaç nedeniyle telef olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Kargapazarı köyünde besici Cengiz Aral kuzularının gelişimi için veterinerden şurup istedi. Veterinerin verdiği koyun şurubunu kullanan Aral'a ait 100 kuzudan 95'i telef oldu.

Aral, veterinerin verdiği yanlış şurup sonucu hayvanlarının telef olduğunu ileri sürerek, "100 kuzum vardı, maalesef 95'i telef oldu, geriye 5 kuzu kaldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz