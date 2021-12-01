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Son dakika haberi | Karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Son dakika haberi | Karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde karlı yolda şarampole uçan traktördeki 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hayatını kaybederken, 1'i öğrenci 2 kişi de yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde karlı yolda şarampole uçan traktördeki 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hayatını kaybederken, 1'i öğrenci 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11. 20 sıralarında Tercan'a bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okul servis şoförlüğü yapan Ali Y., 24 AAN 906 plakalı traktörle Gökpınar İlk ve Ortaokulu'ndan 3 öğrenciyi alarak evlerine götürürken Tepebaşı köyünde ikamet eden 1 öğrenciyi bıraktıktan sonra 2 öğrenci ile beraber Erzurum-Çat ayrımında yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün şarampole devrildiği kazada 12 yaşındaki Ali Kamil Düz, sürücü Ali Y. ile 7 yaşındaki öğrenci Muhammet Ali Algül yaralandı. Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kamil Düz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 yaralının hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Alparslan Cihan/ İHA)

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