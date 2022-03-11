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Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

İhlas Haber Ajansı - Uğur Bulut - Sağlık
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Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan'a hasta sevk eden ambulans Ahmediye Geçidi'nde yolda kayan araçların çarpması sonucu kazaya karıştı.

KELKİT, GÜMÜŞHANE (İHA) - Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan'a hasta sevk eden ambulans Ahmediye Geçidi'nde yolda kayan araçların çarpması sonucu kazaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Devlet Hastanesi'nden kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Erzincan'a sevk edilen Tayyar Kaya'yı taşıyan ambulans Kelkit-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi'nde kayan araçların sıkıştırması sonucu kazaya karıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda trafiğin durduğu anlarda o bölgeden geçerken kayan araçların arasında kalan ambulansın camı kırıldı, bazı yerleri hasar gördü.

Hem hastanın hem de 112 Acil Servis personelinin zarar görmediği kazanın ardından Erzincan'dan ambulans talep edildi. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle güçlükle ulaşan ambulans hastayı alarak Erzincan'a götürdü.

Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - Sağlık

Gümüşhane, Ambulans, Erzincan, Kelkit, Sağlık, Haberler

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