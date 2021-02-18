Karlı ve buzlu yollar deniz suyuyla temizleniyor
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Karlı ve buzlu yollar deniz suyuyla temizleniyor

18.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:38
Karlı ve buzlu yollar deniz suyuyla temizleniyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yollarda biriken kar ve buz belediye ekiplerince cadde ve sokaklara deniz suyu dökülerek temizleniyor.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yollarda biriken kar ve buz belediye ekiplerince cadde ve sokaklara deniz suyu dökülerek temizleniyor.

Alaplı'da, etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelen buzlanmalar ve kar birikintileri, belediye ekiplerince temizleniyor. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yolların kardan temizlenmesi için tuz dökmek yerine denizden çektikleri suyu itfaiye araçlarıyla ana yollar,cadde ve sokaklara püskürterek kardan temizledi. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, 7 yıldır deniz suyu kullanarak karlı kaplı yolları açtıklarını söyledi. İş makinelerini yükünü de azalttıklarını ifade eden Taşkın, "Kar yağışı öncesi itfaiye araçlarımızı deniz suyu ile doldurarak olası ani kar yağışlarında hemen yolları kardan temizliyoruz. Doğal ve tuzlu su olduğu için aşırı bir don olmadığı sürece bu malzemeyi kullanarak özelikle ana yollarımız kardan temizliyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca iş makinelerimizin yükünü de azatmış oluyoruz. Vatandaşlarımız da uygulamadan son derece memnunlar." dedi.


Karlı ve buzlu yollar deniz suyuyla temizleniyor
Karlı ve buzlu yollar deniz suyuyla temizleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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