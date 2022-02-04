Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı, Senanur Erdoğan - Yerel
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Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi Erzincan'da karla kaplı arazide ilerleyen domuz sürüsü droneyle havadan görüntülendi.
ERZİNCAN (İHA) - Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'da karla kaplı arazide ilerleyen domuz sürüsü droneyle havadan görüntülendi.
Erzincan merkeze bağlı Sazlıpınar köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan droneyle görüntülendi. Köyde besicilik yapan Mert Yılmaz, sürüyle araziye çıktığında 'Keş' isimli çoban köpeği çalılık alana tepki verdi. Bu esnada çalılıkların arasından çıkan domuz sürüsüyle karşı karşıya kalan Mert Yılmaz, tehlike atlattı. Domuz sürüsünün kaçmasıyla birlikte Yılmaz, droneyle takibe başladı.
Karda ilerleyen 11 adet domuz, havadan görüntülendi. Karla kaplı alanda koşan yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu.