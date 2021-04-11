Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
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Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü

Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI - Haberler | Güncel
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü

ARDAHAN'da, havaların ısınmasıyla birlikte Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı.

ARDAHAN'da, havaların ısınmasıyla birlikte Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı. Nehrin taşmasıyla Ardahan Ovası suyla doldu.

Dağlarda ve ovada eriyen karlar ve yağan yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı göle döndürdü. Ovada hayvanlarını sulamaya getiren Salih Topcu, "Memleketimize baharın gelmesiyle birlikte, çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Dağlarda ve ovalardaki karların erimesiyle Kura Nehri coştu. Bizler de hayvanlarımızı coşan suda su ihtiyaçlarını gideriyoruz. Her taraf yemyeşil oldu" dedi.

Karabatak, martı, leylek, ördek, gri balıkçıl ve çok sayıda kuşun görüntülendiği suyla dolan ovada, bölge halkı hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü
Karların erimesi ile Kura Nehri taştı, ova göle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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