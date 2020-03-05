Karlar Ülkesi II Filmi

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48

Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarının konu edildiği filmde Elsa 'neden büyülü güçlerle doğdum?' sorusuna cevap ararken yakın dostları olan Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

Dünya çapında büyük sükse yapan animasyon yapım Frozen'ın devam filmidir. Chris Buck ve Jennifer Lee'nin yönettiği filmin senaryosunu Jennifer Lee kaleme alırken seslendirme kadrosunda ise Kristen Bell ve Idina Menzel yer alıyor.

Yönetmen: Chris Buck, Jennifer Lee

Senaryo: Jennifer Lee, Allison Schroeder

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Frozen II

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 103 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 20.11.2019



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Kaynak: InterSinema.com