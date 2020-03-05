Karlar Ülkesi II Filmi
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Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarının konu edildiği filmde Elsa 'neden büyülü güçlerle doğdum?' sorusuna cevap ararken yakın dostları olan Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.
Dünya çapında büyük sükse yapan animasyon yapım Frozen'ın devam filmidir. Chris Buck ve Jennifer Lee'nin yönettiği filmin senaryosunu Jennifer Lee kaleme alırken seslendirme kadrosunda ise Kristen Bell ve Idina Menzel yer alıyor.
Yönetmen: Chris Buck, Jennifer Lee
Senaryo: Jennifer Lee, Allison Schroeder
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Frozen II
Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 20.11.2019
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Kaynak: InterSinema.com