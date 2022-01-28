Karla mücadelenin kahramanlarına balık ziyafeti

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışan Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler, başkan Haydar Ali Yıldız ile balık yedi. Karla mücadelenin kahramanları için düzenlenen balık ziyafetine vatandaşlar da eşlik etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İstanbul kar altındayken hiç kimse bu mücadeleyi bırakıp balıkçıda yemek yemeye gitmeyi düşünemez. Böyle eline bir balık ekmek alır, konuşmalarını, çalışmalarını yaparsın. Balık ekibinizle vatandaşınızla yenir" dedi.

Beyoğlu Belediyesi İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı ilçede başarılı bir çalışmaya imza attığını duyurdu. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için kar temizleme çalışmalarına devam eden ekiplerin, Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda başarılı bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, karla mücadelede sahada büyük bir başarı elde eden ekiple ve vatandaşlarla Hasköy Sahil'de bir araya gelerek balık yedi. Çalışmalarından dolayı tüm ekibi tebrik ederek teşekkürlerini ileten Yıldız, karla mücadelede yapılan çalışmaların detaylarını da paylaştı.

EKİBİMLE GURUR DUYUYORUM; GECE GÜNDÜZ MÜCADELE EDİLDİ

Karla mücadele eden ekiplere teşekkür mahiyetinde düzenlenen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türkiye güçlü bir ülke, Beyoğlu'nda İstanbul'da yoğun kış şartları karla mücadele anlamında ekiplerimiz tam koordinasyonla karla mücadelesini hep birlikte başardık. Sabaha kadar süren zor anlardı. Geçmişte üstesinden gelen tecrübemiz vardı biz de kendi özelimizde ciddi bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Bugün o ekip çalışmasında beraber olduğumuz arkadaşlarımızla doğum yapan kadını doğuma götüren kahramanlar burada. Onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerin yemek sıkıntısı için de seferber olduk. Yaklaşık 350 gencimize yemek ikramında bulunduk. Yoğun tempoda arkadaşlarımız gece gündüz mücadele etti. Beyoğlu halkını da kutluyorum onlar da fedakarlık gösterdiler" dedi.

BALIK EKİPLE VATANDAŞLA YENİR

Karla mücadelenin kahramanlarına balık ikram ettiklerini belirten Yıldız, "Balığımızı kahramanlarla halkımızla yiyoruz. Gönül gönüle bir seferberliğin mutlu sonunu yaşıyoruz. Balık ekibinizle vatandaşınızla yenir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRİN KOORDİNASYON EKSİĞİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yıldız, "Çalışmalarda 200 tona yakın solüsyon, 300 tona yakın tuz dağıttık. Ağırlıklı olarak sorumluluğumuz ara sokaklar. Büyükşehirin bu noktada maalesef koordinasyonun eksik olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bu alanları da vatandaşlarımızın yolda kalmaması için tuzladık. Yaklaşık 300 kişilik saha ekibimizle Beyoğlu'nda karla mücadele ettik. Akıllı şehir yöntemiyle yönettik. Kendi koordinasyon merkezimize gelen talepleri, haritada görebiliyoruz ve ekibimiz oraya gidip müdahalesini yapabiliyor. Dijital çağın gerektirdiği koşullarda da koordinasyonu sağladık. Ekibimiz ve halkımız birer kahraman" ifadelerini kullandı.

İBB İSTANBUL'U KARA TESLİM ETTİ

İstanbul'un karla mücadelesinin geçmişte de yaşandığını hatırlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"İBB aynı oranda yağan kara İstanbul'u teslim etti. İstanbul'da mağduriyet yaşandı. Bunun üzerine İBB Başkanı'nın tüm çalışmaları koordine etmeyi bırakıp bir balıkçıda büyükelçiyle yemeğe gitmesini İstanbullu not etti. İstanbullunun o gün yaşadığından daha önemli ne olabilirdi? İstanbul'dan daha önemli ne olabilirdi? İstanbul'un sorunlarını çözmekten daha önemli ne olabilirdi? Bir Büyükşehir Belediye Başkanı için daha önemli ne olabilir? İlle de bu yemeği kim yedirtti diye de soruyoruz. İnanıyorum ki kendisi de sormuştur. İstanbul'un karla boğuştuğu saatlerde onun da bu mücadeleyi veren tarafta olması gerekirdi."

İSTANBULLU NOTUNU VERDİ; BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELEDE SINIFTA KALDI

"İstanbullu notunu verdi, hafızasına bunu kaydetti diye düşünüyorum" diyen Yıldız, "Biz sabaha kadar görevimizin başındaydık. Büyükşehir karla mücadele sınıfta kaldı. Nerede bu devlet demeden Cumhurbaşkanımız gecenin ilerleyen saatlerinde bizleri bizzat talimatlandırmak suretiyle görevinin başındaydı. İki bakanı İstanbul'da görevlendirmek suretiyle devletimiz İBB'nin bu zafiyetinin halka yansımaması bakımından elini taşın altına koymuştur" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE YAPMAZDI

Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a olan sevdasını biliyoruz. Bu mücadelede de Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesi İstanbul'a kar yağacak, esir almaya başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan AKOM'dan ayrılacak, gidecek başka yerde yemek yiyecek. Bu durum mümkün değil. Hiçbir belediye başkanı bunu yapmazdı. Niye yaptığını, kendisine neden yaptırıldığını Büyükşehir Belediye Başkanı da kendisine soruyordur. Yine inanıyorum ki önümüzdeki günlerde biraz daha sorgulanacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Sıradan bir olay değil. Elbette insani ihtiyaçtır yemek ama İstanbul kar altındayken hiç kimse bu mücadeleyi bırakıp balıkçıda yemek yemeye gitmeyi düşünemez. Böyle elinde bir balık ekmek alır, konuşmalarını, çalışmalarını yapar. Gidip 3-4 saat balıkçıda gitmesi kabul edilebilir bir durum değil. İstanbullu bunun hesabını soracak" diye konuştu.