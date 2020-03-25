Karla kaplı Domaniç Dağları'nda mobilya fabrikaları için kesim yapıyorlar
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Kütahya, Domaniç, Kültür Sanat

Karla kaplı Domaniç Dağları'nda mobilya fabrikaları için kesim yapıyorlar

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde orman işçileri, 1310 metre rakımlı bölgede, zorlu şartlar altında mobilya fabrikaları için ağaç kesimi yapıyor.

25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:03
Karla kaplı Domaniç Dağları'nda mobilya fabrikaları için kesim yapıyorlar

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde orman işçileri, 1310 metre rakımlı bölgede, zorlu şartlar altında mobilya fabrikaları için ağaç kesimi yapıyor.

Kesim işçileri, Domaniç Dağları'nın Çukurca beldesi yakınındaki Alagöz Kavakiçi mevkisine sabah erken saatlerde gelerek çalışmalara başlıyor.

Zor şartlarda mesailerini sürdüren işçiler, motorlu testerelerle mobilya imalatında kullanılacak ağaçları kesiyor. Parçalara ayrılan ağaçlar, kamyonlara yüklenerek, işlenmek üzere Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikalarına gönderiliyor.

İşçilerden Seyfettin Özbey, AA muhabirine, bölgede iki aydır kesim yaptıklarını söyledi.

Her türlü hava koşulunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Özbey, "Kar yağmur dinlemiyoruz. Her zaman tabiatla iç içeyiz, temiz hava bol gıda yaşıyoruz. 30 santimetrelik kar üstünde çalışıyoruz. Havalar ısınmaya başladığı için kar yavaş yavaş kalkıyor. Zor da olsa çalışmayı seviyorum." diye konuştu.

Kesim yapan firmanın yetkilisi İlhan Ateş de işçilerinin azimle çalıştığını ifade etti.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın ise zaman zaman işçileri ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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