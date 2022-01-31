Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği - Haberler
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Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

İhlas Haber Ajansı, Cemal Kandemir - Güncel
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Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği Kocaeli'nin beyaza bürünen köyleri havadan görüntülendi Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, köylerde seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı.

KOCAELİ (İHA) - Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

Kocaeli'nin beyaza bürünen köyleri havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, köylerde seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı.

Kocaeli'de yaklaşık 1 hafta etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında ormanlar ve kentin yüksek kesiminde bulunan köyler, beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülenen köyler, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Ağaçları ve akarsuları ile beyaz örtüye bürünen köyler, adeta görenleri mest etti. Fotoğraf ve drone tutkunlarının uğrak yerleri arasına giren köyleri onlarca insan ziyaret ediyor.

Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

Karla kaplanan köylerde hayran bırakan kış güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Cemal Kandemir - Güncel

Kocaeli, kar, Güncel, Haber

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