Kariyerinin zirvesinde İstanbul'u terk etti

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - 'Kara Melek', 'Zerda', 'Elveda Derken', 'Karagül' ve 'Sevgili Geçmiş' gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız Ece Uslu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

"2 SENEDİR ÇEŞME'DE YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu, " Çeşme'ye yerleştim. 2 senedir orada yaşıyorum. İstanbul'a yeni geldim. Değişen tek şey trafik olmuş. Yollar bomboştu" dedi.

"GÖRÜŞMELER YAPTIM"

İlgilendiği 1-2 proje olduğunu bunun için İstanbul'a geldiğini belirten oyuncu, çoğu diziyi takip etmediğini ama dijitalde bir kaç diziyi çok beğendiğini sözlerine ekledi.

"MEMLEKETE DÖNÜŞ YAPTIM"

Ece Uslu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Pandeminin ilk dönemini İzmir'de annemin evinde geçirdim... Bir müddet sonra İstanbul'daki dairemi kiraya verip, annemle aynı sokakta kendime ev tuttum. Oradan da 'Karagül' dizisini çekerken Çeşme-Çiftlikköy'de aldığım yazlığa taşındım. Bir yıldır artık yaz kış Çeşme'deyim. Zaten İzmirliydim, memlekete dönüş yaptım." demişti.