Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı

Ünlü müzik grubu Pentagram'ın gitaristlerinden Ümit Yılbar, kariyerinin zirvesinde müziği bırakıp gönüllü komando olarak orduya katıldı. 27 yıl önce PKK ile girdiği çatışmada şehit düşen Yılbar'ın aynı zamanda Athena Gökhan'ın da gitar hocası olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin en köklü metal gruplarından Pentagram'ın gitaristlerinden Ümit Yılbar, bundan tam 27 sene önce gönüllü komando olarak görev aldığı sırada PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Döneminin en ünlü gitaristi olan Yılbar, aynı zamanda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un da gitar hocasıydı.

ATHENA GÖKHAN'IN GİTAR HOCALIĞINI YAPMIŞTI

1988 yılında heavy metal grubu Pentagram'a katılan Ümit Yılbar, bir yandan müzik eğitmenliği yapıyordu. Yılbar'ın gitar dersi verdiği isimler arasında Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler de yer alıyordu.

GÖNÜLLÜ OLARAK KOMANDO OLDU

Ümit Yılbar, kariyerinin zirvesindeyken askere gitti ve gönüllü olarak komando oldu. Siirt'in Eruh ilçesi Bağgöze Jandarma Komutanlığı'na komando olarak giden Yılbar, 25 Eylül 1993 günü Ciraf Dağı'nda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Yılbar, o çatışmada şehit olmasaydı 17 Kasım günü tehris olacaktı. Şehit olduktan sonra Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilen Yılbar için daha sonra Pentagram'ın sevilen şarkılarından biri olan "Fly Forever" şarkısı yazılmıştı.

ŞEHİT OLMADAN 11 GÜN ÖNCE YAZDIĞI ŞİİR AKILLARDA

Ümit Yılbar'ın şehit olmadan 11 gün önce bir yazdığı şiir ise hala hafızalarda. İşte Yılbar'ın yazdığı şiirin sözleri:

Bilmiyordum dağların bu kadar dik olduğunu

Bilmiyordum gecelerin bu kadar uzun olduğunu

Bilmiyordum zamanın bu kadar yavaş geçtiğini

Ama biliyordum içimdeki vatan sevgisini

Biliyordum içimdeki aşkı.

Kanımı mı istersin toprağım

Yoksa cesedimi mi

Yeter ki sen susa

Suyun olurum senin

Tasmasından bağlanmış çılgın köpek gibiyim

Salıvermiyorlar ki gideyim

Bilmiyorlar mı ki ben Türk evladıyım

Bırakın ben ölmeye gideyim

Ben koymuşum bu yola baş

İsterse düşsün kafama taş

Vazgeçmem bu yoldan arkadaş

Gelsin yedi düvel ezerim hepsini