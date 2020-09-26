Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı
Ünlü müzik grubu Pentagram'ın gitaristlerinden Ümit Yılbar, kariyerinin zirvesinde müziği bırakıp gönüllü komando olarak orduya katıldı. 27 yıl önce PKK ile girdiği çatışmada şehit düşen Yılbar'ın aynı zamanda Athena Gökhan'ın da gitar hocası olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin en köklü metal gruplarından Pentagram'ın gitaristlerinden Ümit Yılbar, bundan tam 27 sene önce gönüllü komando olarak görev aldığı sırada PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Döneminin en ünlü gitaristi olan Yılbar, aynı zamanda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un da gitar hocasıydı.
ATHENA GÖKHAN'IN GİTAR HOCALIĞINI YAPMIŞTI
1988 yılında heavy metal grubu Pentagram'a katılan Ümit Yılbar, bir yandan müzik eğitmenliği yapıyordu. Yılbar'ın gitar dersi verdiği isimler arasında Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler de yer alıyordu.
GÖNÜLLÜ OLARAK KOMANDO OLDU
Ümit Yılbar, kariyerinin zirvesindeyken askere gitti ve gönüllü olarak komando oldu. Siirt'in Eruh ilçesi Bağgöze Jandarma Komutanlığı'na komando olarak giden Yılbar, 25 Eylül 1993 günü Ciraf Dağı'nda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Yılbar, o çatışmada şehit olmasaydı 17 Kasım günü tehris olacaktı. Şehit olduktan sonra Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilen Yılbar için daha sonra Pentagram'ın sevilen şarkılarından biri olan "Fly Forever" şarkısı yazılmıştı.
ŞEHİT OLMADAN 11 GÜN ÖNCE YAZDIĞI ŞİİR AKILLARDA
Ümit Yılbar'ın şehit olmadan 11 gün önce bir yazdığı şiir ise hala hafızalarda. İşte Yılbar'ın yazdığı şiirin sözleri:
Bilmiyordum dağların bu kadar dik olduğunu
Bilmiyordum gecelerin bu kadar uzun olduğunu
Bilmiyordum zamanın bu kadar yavaş geçtiğini
Ama biliyordum içimdeki vatan sevgisini
Biliyordum içimdeki aşkı.
Kanımı mı istersin toprağım
Yoksa cesedimi mi
Yeter ki sen susa
Suyun olurum senin
Tasmasından bağlanmış çılgın köpek gibiyim
Salıvermiyorlar ki gideyim
Bilmiyorlar mı ki ben Türk evladıyım
Bırakın ben ölmeye gideyim
Ben koymuşum bu yola baş
İsterse düşsün kafama taş
Vazgeçmem bu yoldan arkadaş
Gelsin yedi düvel ezerim hepsini