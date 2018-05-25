Karısını Kuaförüyle Basmıştı! Yasak Aşk Cinayeti Sonrası Telefon Görüşmeleri Ortaya Çıktı
Antalya'da karısıyla birlikte evde yakaladığı kuaförü öldüren kocanın cinayetten sonra ambulans ve polisi arayıp "Adamı bıçakladım, ölür belki çabuk gelin" diyerek yardım istediği ortaya çıktı.
Antalya'da karısıyla birlikte evde yakaladığı kuaförü öldüren Y.B'nin olaydan sonraki telefon kayıtları da dava dosyasına girdi. Olaydan sonra ambulansı ve polisi arayan ve dört ayrı görüşme yapan Y.B 'Adamı bıçakladım, ölür belki çabuk gelin' diyerek yardım istiyor. Y.B, Antalya Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanıyor.
KARISIYLA EVDE BASTIĞI KUAFÖRÜ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşinin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra ambülansı ve polisi arayan Y.B'nin yaptığı görüşmelerin kayıtları dava dosyasına girdi.
"EŞİMİN EVE GELMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Kayıtlarda Y.B'nin polis ve ambülans ile yaptığı konuşmaların detayları var. Y.B'nin eşi Rukiye B. ifadesinde kuaförüyle ilişkisi olduğunu, o akşam eşinin eve gelmeyeceğini düşündüğü için kuaförü eve çağırdığını anlatmıştı.
İşte o görüşmeler:
1. Görüşme
112: Acil çağrı merkezi, buyrun?
Y.B: Adamın birini öldürdüm
112: Nereden arıyorsunuz?
Y.B: Sinan Menderes mahallesi
112: Deniz Mahallesi mi?
Y.B: Altınova, Cumapazarı'nın orası
112: Kapatmayın, sizi emniyetle görüştürecem
"ÇABUK GELİN"
2. Görüşme:
112: Acil çağrı merkezi...
Y.B: Altınova Cumapazarı'nın oraya bir tane ambulans istiyorum.
112: Ne oldu, sorun ne?
Y.B: Adamın birini öldürdüm, ya çabuk ambulans istiyorum!
112: Tamam aktarıyorum.
3. Görüşme:
112: Ambulans buyrun?
Y.B: Altınova, Ortamahalle, güzel sokağa bir ambulans istiyorum.
112: Tamam, ne oldu orada?
Y.B: Adamın birini vurdum ya, a...k... be kardeşim çabuk
112: Tamam yönlendiriyorum...
Y.B: Adam öldürdüm bir tane, adamın birini öldürdüm a...k..
"ADAM ÇATIDA, BELKİ ÖLÜR ACELE EDİN"
4. Görüşme:
Polis: Alo emniyetten arıyorum, adres neresi?
Y.B: Altınova, Ortamahalle, Güzel Sokak, adam çatıda, ölecek çabuk olun!
Polis: Adam çatıda doğru mu? Sen adam öldürmedin doğru mu?
Y.B: Adamı bıçakladım, ölür belki acele edin... (Kaynak: Milliyet)
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Biri mezara biri kodese digeri vur patlasın çal oynasın.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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adam ölmüşşse ambulans çıkmıyor mu hastaneden..bir de saatler şu i yazmış olsaaydınız 112 acil mi öldürdü adamı emniyet mi bıcaklayan kişi mi çıkardı ortayaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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olen oldu .acil mudahaledeki carpiklik gun yuzune cikmisCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Kadın saçlı seviyo galiba :DCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Adam kasten öldürmemiş, haksiz tahrik var ve ölmesini istemiyor ambulansı arıyor, inşallah kısa sürede çıkar hapisten. Çünkü agir tahrik var. Daha ne olsun adamın izzeti şerefiyle oynamış hem karisi hem zamparasiCevap Yaz 30 Yayından Kaldır